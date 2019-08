Accident sur le ring de Bruxelles: instruction judiciaire pour homicide par défaut de prudence

La police d’Anderlecht a été contactée jeudi vers 3h30 pour une personne blessée sur la voie publique, au carrefour de la route de Lennik. Arrivée sur place, elle est entrée en contact avec un homme légèrement blessé et manifestement sous l’emprise de l’alcool. Ce dernier a ensuite été emmené à l’hôpital Erasme pour y être soigné.

► David, fauché mortellement sur le ring, était alcoolique et dépressif

Plus tard, à 5h30, la police de la route a été appelée pour un accident survenu sur le ring à Anderlecht. Un véhicule avait renversé une personne qui circulait à pied. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé et emmené à l’hôpital. Le piéton, qui est l’homme emmené à Erasme quelques heures plus tôt, est quant à lui décédé sur place.

Plusieurs devoirs d’enquête ont déjà été menés jeudi à la demande du parquet, notamment pour déterminer le trajet de la victime ainsi que son niveau d’alcoolémie.