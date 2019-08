Des verres McDonald’s cachent une spécificité... que les personnes sensibles préféreraient ne pas voir (vidéo)

Au Japon, la chaîne de fast-food McDonald’s a lancé une nouvelle boisson aussi colorée que pétillante pour rafraîchir ses clients durant l’été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les « McFizz » font parler d’eux sur les réseaux sociaux. Seul hic, ce n’est le contenu de la boisson qui fait débat mais… le contenant.

Les verres en plastique sont en effet plus « coquins » qu’on pourrait le croire. Sur ceux-ci, on retrouve, d’un côté, un dessin d’un garçon et l’autre, un dessin d’une fille. Rien d’anormal jusque-là, nous direz-vous.

L’astuce intervient lorsque le verre est vide. En effet, comme il est transparent, et lorsqu’on le regarde d’un certain angle, on remarque les deux dessins ne forment rapidement plus qu’un.

Et, vous aurez l’occasion de le remarquer sur les photos ci-dessous, les associations des deux croquis pourraient en choquer plus d’un…