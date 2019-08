Véronique, du Roeulx, «gagne» un voyage qu’elle refuse: un an plus tard, une «agence de recouvrement» menace de lui envoyer des huissiers!

Il y a un an, Véronique reçoit un appel dans lequel on lui annonce qu’elle a « gagné » un voyage … pour lequel elle doit payer 461,57 euros.

Tout débute en 2018 lorsque Véronique reçoit un appel d’une agence de voyages l’informant qu’elle a remporté un voyage. Heureuse dans un premier temps, elle déchante lorsqu’on lui explique qu’elle doit payer 461,57 euros pour pouvoir bénéficier de celui-ci, et refuse l’offre.

Mais voilà qu’un an plus tard, cette fameuse « agence » revient à la charge et lui réclame désormais cet argent sous divers prétextes. Pire : une soi-disant agence de recouvrement la menace maintenant de lui envoyer des huissiers de justice si elle ne s’exécute pas (voici les courriers envoyés) ! « Ça fait vraiment flipper », nous explique Véronique.

