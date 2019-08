Début de vacances catastrophique pour cette famille belge

Dimanche dernier, la police de Rheinland-Pfalz a contrôlé une famille belge qui venait de prendre la route des vacances et circulait sur la A61, près de Bornheim. Et très vite, les agents ont compris que l’important chargement de cette famille ne répondait pas à toutes les normes de sécurité.

En effet, le conducteur a rapidement tenté de cacher… trois de ses enfants. Leur mobile-home ne pouvait pas accueillir les sept membres de la famille.

Mais ce n’est pas tout. La remorque qui était derrière la caravane n’était pas en ordre non plus. Elle était trop petite pour supporter le poids du bateau qui était dessus. Et comme si cela n’était pas assez, tout le chargement du véhicule était trop lourd de… 1.000 kilos.

Pour pouvoir continuer son chemin, la famille a donc dû retourner en Belgique pour aller chercher une autre voiture capable d’intégrer les bagages… et les enfants excédentaires.

Le bateau, lui, est resté sur place et a été évacué par une entreprise de remorquage.

Pour couronner le tout, la famille a reçu une lourde amende. Bref, un début de vacances comme on les aime…