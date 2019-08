Incendie dans un squat de la rue Haute à Bruxelles: un corps retrouvé!

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce vendredi soir sur le coup de 21 h 24 pour un incendie dans un immeuble squatté de la rue Haute, à Bruxelles. Une fois le sinistre maîtrisé, un corps "carbonisé" a été mis au jour.

"Le parquet de Bruxelles a désigné un expert en incendie et a demandé le passage du laboratoire de la police fédérale sur place. Vu qu'ils ont retrouvé un corps pendant leur enquête, le juge d'instruction a été requis et il est descendu sur place en compagnie d'un médecin légiste", explique Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles qui ajoute que "L'enquête est en cours en vue de déterminer les causes de l'incendie et que son office ne communiquera pas davantage à ce stade".