Incendie à côté du «Temple Bar» boulevard de la Sauvenière à Liège (vidéo)

Ce samedi soir vers 18h45, un incendie s’est déclaré dans un immeuble à vendre au début du boulevard de la Sauvenière en direction du centre-ville, au numéro 141 à côté du « Temple Bar ».

Le feu a pris pour une raison indéterminée dans un tas de crasses et de feuilles mortes en contrebas d’un soupirail de l’immeuble, peut-être à cause d’un mégot de cigarette. Les pompiers de Liège se sont rendus rapidement sur place avec plusieurs véhicules. La police de Liège a établi un périmètre de sécurité et la circulation a été interrompue sur le boulevard durant une demi-heure jusqu’à 19h10. Il n’y a pas eu de blessé et les dégâts sont très limités.