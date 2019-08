Un gros changement à la rentrée sur RTL-TVI? Le JT de 13 heures pourrait être… déplacé!

Car depuis plusieurs saisons, le rendez-vous a perdu de nombreux fidèles. Jadis à la traîne, le JT de La Une domine désormais souvent les audiences de la mi-journée. Il est même arrivé, au début de cet été, que le 13 heures de la RTBF double son avance ! Un phénomène rare, mais inquiétant. Le problème n’est cependant pas nouveau : il est apparu quand RTL a choisi de moins miser sur son « access » 13 heures.

12h45 ?

Le programme qui précède le journal n’est plus, depuis longtemps, un moteur, comparé aux « Feux de l’amour » sur La Une. Le plan #evolve, qui a décimé l’année dernière l’équipe de journalistes, n’a évidemment rien arrangé. Alors, la solution avancée serait d’avancer le RTL Info 13 heures à… 12 h 45. Une décision historique à laquelle tout le monde n’adhère pas mais qui aurait comme avantage d’attirer les téléspectateurs sur RTL plus tôt. Et, aussi, de contrer l’arrivée de la chaîne belge d’info en continu LN24 en renforçant la présence (ne fût-ce qu’en temps) de RTL sur le terrain de l’info.