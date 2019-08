Le voyage de rêve au Canada de Thomas a tourné au drame: le jeune homme de 30 ans a été retrouvé mort

Il y a environ un mois, Thomas Destailleur, originaire de Lille, s’était envolé pour le Canada. Ce jeune Français de 30 ans comptait passer deux mois et demi dans le Grand Nord. « Un long parcours à travers le Nord canadien, qui devait le mener bien au-delà du cercle Arctique », explique Le Parisien.

Mais le jeune aventurier n’atteindra jamais son but. Ce mercredi, son corps sans vie a été retrouvé sur le Grand Lac des Esclaves, dans le nord du Canada. C’est sa famille qui, sans nouvelle, avait alerté les autorités. Des recherches avaient été lancées sur place et un avion avait repéré son kayak, renversé. Le jeune homme avait été retrouvé sans vie dans la foulée. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les circonstances de son décès.

Habitué des grands voyages (il avait déjà traversé la Tanzanie, la Mongolie ou encore l’Islande et Cuba), ce jeune kinésithérapeute voulait promouvoir un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Via la page Facebook de son projet « Open Your Wild », il tenait au courant ses proches de son aventure. La veille de sa disparition, il évoquait encore des conditions difficiles : « Deux trois vagues manquent de me retourner, et j’abandonne en surfant jusqu’à la plage, trempé et gelé. J’ai peur de l’hypothermie. Je me change et m’enroule dans mon sac de couchage dans la tente, en espérant que le vent tombe. Ce ne sera pas pour aujourd’hui, espérons pour demain… »