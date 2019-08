Le rendez-vous de Karen a tourné au cauchemar: «D’une seconde à l’autre, il est devenu un monstre»

De retour à Perth où elle habite, Karen Sadler a raconté comment ses vacances de rêve sur l’île d’Ibiza ont tourné au cauchemar à cause d’un rendez-vous Tinder. Alors qu’elle cherchait à rencontrer des hommes prêts à faire sa connaissance durant son séjour en Espagne, Karen s’est arrêtée sur le profil d’un certain Alain, un « homme d’affaires et avocat de 48 ans habitant en Suisse et diplômé de Harvard ». C’est en tout cas ce que l’on pouvait lire sur le profil du monsieurs...

« Alain était quelqu’un de charmant, de professionnel, et était déjà papa de son côté », raconte la mère de famille au Mirror. « Nous sommes allés manger sur la terrasse d’un petit restaurant de poissons. C’était très agréable et tout semblait bien se passer ».

Semblait, car la fin de soirée a tourné au drame pour Karen : après un passage par le domaine où séjournait Alain, l’Australienne a voulu rentrer chez elle. Une fois son taxi arrivé, elle s’est dirigée vers la porte mais, plutôt que de lui faire un bisou pour lui dire au revoir, Alain l’a brutalement attaquée. Pour des raisons inconnues, il lui a assené plusieurs coups au visage. Il l’a ensuite poussée dans les escaliers.

Heureusement pour Karen, le taximan a compris qu’il se passait quelque chose et venu lui porter secours. Il l’a alors conduite à l’hôpital. Victime d’une commotion cérébrale et de plusieurs contusions, Karen ne comprend pas ce qu’il s’est passé : « C’était bizarre. D’une seconde à l’autre, il est devenu un monstre ».

On ne sait pas si l’agresseur sera poursuivi, mais toujours est-il que son compte Tinder a été supprimé.