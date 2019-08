Plein de «tristesse, rage et colère», Stéphane Thiry pousse un coup de gueule après la mort des deux pompiers: «Toujours faire mieux avec moins»

Les pompiers de Beringen, Heusden-Zolder et Tessenderlo sont intervenus cette nuit pour un impressionnant accident qui a pris dans un bâtiment inhabité à Beringen. Mais alors que l’incendie semblait sous contrôle, les flammes se sont propagées aux maisons voisines.

C’est là que le drame s’est produit : « Alors que les équipes d’intervention ont investi le bâtiment afin de circonscrire le feu, le signal a été donné de se retirer le plus rapidement possible en raison de gaz de fumée en combustion. Avec la chaleur et la pression, une partie du bâtiment s’est effondrée. Au moment de l’évacuation, deux collègues manquaient à l’appel » a expliqué à l’agence Belga le commandant de la zone de secours Zuid-West Limburg Bert Swijsen.

Le bilan total est très lourd puisque les corps sans vie de deux pompiers ont été retrouvés, trois autres sapeurs ont été légèrement blessés par intoxication et un quatrième, grièvement atteint, a été emmené à Louvain.

Ce tragique incident, qui a provoqué une vague d’émotion dans tout le pays, tant les citoyens sont reconnaissants envers le travail des pompiers, n’a pas laissé indifférent Stéphane Thiry, le commandant de la zone de secours Luxembourg.

Sur Facebook, il a immédiatement présenté ses condoléances aux proches des victimes, avant de dénoncer le manque de moyens à disposition des pompiers : « Mes pensées vont tout d’abord aux familles des pompiers décédés et blessés ! Les sentiments qui m’ont envahi lorsque j’ai pris connaissance de cette information après la tristesse sont la rage et la colère », a-t-il écrit, avant d’expliquer en quelques mots les conditions difficiles de travail des hommes du feu au quotidien : « Toujours se débrouiller, toujours faire mieux avec moins, toujours être en sous-effectif, toujours…, toujours, toujours ! Il faut arriver le plus vite possible mais sans rouler vite, il faut répondre aux appels de secours 24/24, 7 jours sur 7… mais pas cher ! La société change, les exigences sont de plus en plus grandes mais nos effectifs n’augmentent pas en conséquence ! ».

Et de conclure : « Aujourd’hui, notre objectif reste la sécurité des citoyens mais à quel prix ? Ayons le plus grand respect et la plus grande admiration pour tous les gens qui risquent de perdre la vie dans l’exercice de leurs métiers. Pensées aux familles, à toutes les familles ! »