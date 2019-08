Alice menacée de mort, insultée et harcelée par un ancien locataire à Joncret: «J’ai peur que cet homme revienne et s’en prenne encore à moi!»

Alice ne dort plus, vit sur les nerfs. « Deux fois de suite en une semaine un ancien locataire, qui ne m’a pas payé ses loyers pendant plus de trois ans, vient chez moi, casse portes et fenêtres, avant de me menacer de mort », déplore cette Joncretoise.

Comme il ne payait plus son loyer, Alice a pris la décision de mettre cet ancien locataire dehors. Une décision qu’il a visiblement très mal pris.

► PHOTOS : du sang a même été retrouvé !

► Pour Alice, la police ne la prend pas au sérieux : elle a pris des mesures pour se protéger.