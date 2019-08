Didier, un Hutois de 54 ans, s’est grièvement blessé sur une attraction de la foire de Huy: «Ce dimanche, ses jours étaient toujours en danger!»

Didier D. (photo), la victime, se trouvait seul dans la dernière voiture de la montagne russe. Il aurait eu un comportement dangereux à plusieurs reprises.

« Je l’ai interpellé, mais avec la vitesse et le bruit de l’attraction, c’était difficile de me faire entendre. Lors de la dernière descente, à la toute fin du tour, il s’est penché tellement fort en dehors de la nacelle que sa tête a percuté un poteau », décrit Carine, propriétaire du manège et aux commandes ce soir-là.

► Didier souffre d’un léger retard mental : voici tout ce que l’on sait sur ce drame.

► Selon le bourgmestre, l’attraction était bien conforme.