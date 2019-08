Olivier, 34 ans, a été battu à mort par le fils de son ancienne compagne, quai de la Boverie à Liège

La bagarre entre un jeune homme et l’ex-compagnon de sa mère a viré au drame le 3 août dernier à Liège. Ce dernier, Olivier (34 ans) est décédé des suites de ses blessures.

Le vendredi 2 août dernier, Olivier (photo), 34 ans, sorti depuis deux jours de la prison de Jamioulx, se rend chez sa compagne à Liège, quai de la Boverie, dans un immeuble d’une dizaine d’étages.

Il découvre alors qu’elle a un nouveau compagnon et n’apprécie pas du tout la situation. Les deux hommes en viennent aux mains et Olivier est emmené à l’hôtel de police de Liège où il passe la nuit. Il est relâché par la police vers 5h du matin le lendemain, le samedi 3 août et se présente à nouveau chez son ex-compagne vers 7h du matin.

► L’agresseur a été maintenu en détention pour un mois.