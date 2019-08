Martine écrit au roi Philippe concernant l’addiction au jeu, qui touche aussi son fils: «J’aimerais que ce soit pris au sérieux par les politiques!»

Son fils est malade du jeu et elle estime qu’on n’en fait pas assez pour lutter contre ce fléau. Martine, de Bruxelles, a décidé d’écrire une lettre ouverte au Roi et aux politiques.

Comme toutes les mamans, Martine est inquiète pour ses enfants. En particulier pour son fils. Ce quadragénaire souffre d’addiction au jeu, une addiction qui lui pourrit littéralement la vie et lui a déjà coûté cher.

Et même s’il s’est fait interdire de salles de jeux et autres casinos, comme des milliers d’autres Belges, le démon du jeu le rattrape régulièrement et il parvient à jouer en ligne.

« Mon fils est atteint de cette assuétude, oui », nous raconte Martine.

► Martine demande notamment que l’on interdise la publicité pour les jeux de hasard et les paris.

► Cette maman paye les dettes de son fils, mais voici un an, c’est devenu plus grave : explications.