Benni et Chris ont perdu la vie dans l’incendie de Beringen: les deux pompiers étaient tous les deux pères de famille

Un grave incendie qui s’est déclaré dimanche matin sur la Koolmijnlaan à Beringen (province de Limbourg) a coûté la vie à deux pompiers de la zone de secours Zuid-West Limburg. Le feu a pris dimanche peu après 02h00 dans un bâtiment vide.

Les pompiers de Beringen, Heusden-Zolder et Tessenderlo sont intervenus sur les lieux. « Alors que les équipes d’intervention ont investi le bâtiment afin de circonscrire le feu, le signal a été donné de se retirer le plus rapidement possible en raison de gaz de fumée en combustion. Avec la chaleur et la pression, une partie du bâtiment s’est effondrée. Au moment de l’évacuation, deux collègues manquaient à l’appel. »

Les corps sans vie de deux pompiers ont été retrouvés. Trois autres sapeurs ont été légèrement blessés par intoxication et un quatrième, grièvement atteint, a été emmené à Louvain.

Des hommages sur le lieu du drame. - Belga

Au lendemain de ce drame, et alors que l’enquête va débuter pour tenter de faire la lumière sur ce drame, l’émotion est toujours forte. Chris Medo (42) et Benni Smulders (37) étaient tous les deux pères de famille. Ils laissent derrière eux leur femme et plusieurs enfants. Depuis l’annonce de ce drame, les hommages sont nombreux : « Chris était un gars incroyablement sympathique. Il était toujours là pour aider les autres ». En septembre, Chris aurait fêté sa dixième annonce en tant que pompier volontaire : « Aider les autres est ma vocation », rappelait-il il y a peu dans une interview.

Chris et Beni étaient très appréciés. - Nieuwsblad

Berni, lui, était militaire, et dédiait également sa vie à venir en aide aux autres : « Il était tellement enthousiaste et faisait toujours plus que ce que l’on attendait de lui », raconte un de ses collègues au Belang van Limburg. « Il venait à chaque fois avec le sourire au travail et était très respecté par tout le monde. Il était bien plus qu’un militaire. Beaucoup de nous le considéraient comme un exemple, tant au travail que sur le plan humain ».

Des registres de condoléances ont été ouverts dans les communes de Beringen et Heusden-Zolder.