Disparition de Nora en Malaisie: les autorités toujours plus mobilisées, l’inquiétude grandit

On est toujours sans nouvelles de la jeune franco-irlandaise Nora Quoirin, souffrant d’un léger handicap, qui a disparu depuis plus d’une semaine non loin de Kuala Lumpur. Les autorités britanniques mettent toujours plus d’hommes sur cette affaire inquiétante. Le Mirror explique que Scotland Yard et la National Crime Agency ont désormais pris part aux recherches.

Par ailleurs, les parents de l’adolescente envisagent de promettre de l’argent cash à quiconque aurait des informations permettant de retrouver leur fille. Depuis la disparition de Nora, plusieurs cagnottes ont été lancées pour soutenir ses proches et plus de 110.000 euros ont déjà été récoltés.

Sur place, des centaines de personnes se mobilisent en permanence pour tenter de retrouver l’adolescente.

Les recherches se poursuivent. - AFP

Nora Quoirin a disparu dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Dusun Resort, une station touristique située à environ 70 kilomètres de Kuala Lumpur. L’adolescente était arrivée samedi en Malaisie pour des vacances. Dimanche matin, les parents de la jeune fille ont trouvé sa chambre d’hôtel vide et la fenêtre ouverte. Ses proches pensent qu’elle a été enlevée.