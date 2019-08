Frank dort depuis 10 nuits devant la maison communale d’Ixelles pour protester contre son exclusion du RIS

Ce vendredi soir, Frank s’apprête à dormir, pour la neuvième nuit consécutive, sur la place Fernand Cocq fraîchement rénovée, bien en vue de la maison communale d’Ixelles. Le CPAS d’Ixelles ne lui verse plus son RIS (Revenu d’intégration sociale) depuis fin juillet, et l’homme ignore comment lui, sa femme et son jeune enfant (qui vivent au Kenya) vont s’en sortir.

Frank n’a pas de domicile fixe. Il a une adresse de référence auprès du CPAS d’Ixelles, ce qui lui donne une existence administrative et lui permet d’avoir des droits. C’est ainsi qu’il a, plusieurs mois durant, touché le RIS, avant que son conseiller, fin juillet, lui annonce qu’il comptait le suspendre.

► Frank raconte son incroyable histoire, du Kenya aux rues d’Ixelles.

► Le quinquagénaire n’a pas hésité à laisser sa famille pour le bien de son fils, jusqu’à devenir SDF...

► « On m’a dit que je n’étais pas assez visible sur Ixelles ? Et bien maintenant, je suis ultra-visible ! »