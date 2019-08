Cela devait être le plus beau jour de leur vie: quatre jeunes viennent perturber leur mariage, mais renvoyés chez eux, ils sont revenus à quinze!

Cela devait être le plus beau jour de leur vie. Il a tourné un peu au cauchemar pour les mariés et leurs invités « à cause de jeunes alcoolisés », indique un officier de gendarmerie à nos confrères de L’Aisne Nouvelle.

« Nous avons été appelés une première fois samedi vers 21 h 30. Les quatre jeunes qui embêtaient un peu le monde ont alors accepté de rentrer chez eux. Mais un peu plus tard, ils sont revenus avec d’autres », relate le gendarme.

La situation s’est effectivement dégradée vers 23 heures lorsqu’une quinzaine de personnes s’est présentée place de la mairie, à Saint-Michel, à deux pas des festivités.

Situation tendue jusqu’à 1 h30, des gendarmes caillassés

« Elles ont continué d’importuner le mariage. Nous avons dû appeler des renforts. Une vingtaine de gendarmes a été engagée », informe le groupement de gendarmerie.

Ce n’est qu’aux alentours d’1h30 que les esprits se sont vraiment calmés. Entre-temps, « les gendarmes ont été caillassés, insultés ». Deux individus ont été interpellés dans la foulée, puis placés en garde à vue. Une troisième personne a été arrêtée dimanche. L’enquête se poursuit.