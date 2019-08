Énormément de monde pour dire au revoir à Stacey, 14 ans: «Tu es mon soleil, mon étoile, mais surtout mon cœur»

Comme l’explique Het Laatste Nieuws, de nombreuses personnes ont dû rester debout au crématorium Pontes à Turnhout tant les proches qui souhaitaient rendre hommage à Stacey Vervoort étaient nombreux ce samedi matin.

Le destin tragique de l’adolescente a touché énormément de monde : Stacey avait été percutée et écrasée par un camion alors qu’elle circulait à vélo dimanche dernier, à Beerse. La veille, elle était encore demoiselle d’honneur au mariage de sa mère.

« Ce samedi-là a été le plus beau jour de ma vie », a d’ailleurs lâché la maman de Stacey durant la cérémonie. « J’avais enfin trouvé le bon homme pour m’accompagner et j’avais une fille qui était fière de moi. Tu es mon soleil, mes nuages, mon étoile, mais surtout mon cœur. Je ne sais pas comment je vais réussir à passer une journée sans toi ».

Les frères et sœurs de Stacey ont également tenu à lui adresser un dernier petit mot : « Quand tu étais jeune, tu adorais aller à Bobbejaanland. Papa aimait moins car il devait t’accompagner dans toutes les attractions alors qu’il n’avait pas envie. Mais on ne savait pas te dire non quand tu nous regardais avec ton petit regard de chien battu ».

Myriam et Eric ont accueilli Stacey à leur domicile durant plusieurs mois. Ils se souviennent d’une jeune fille toujours prête à aider les autres : « Ton coeur était à la bonne place. Nous retiendrons de toi une belle et gentille fille, qui ne cherche jamais à se mettre en avant ».