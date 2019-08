Une ex-star de Secret Story vend ses charmes sur le Web, en photos et vidéos: «Je te laisse imaginer où entrevoir ma ch…» (vidéo)

Vous vous souvenez de Nathalie, la candidate « cougar » de la saison 8 de Secret Story ? Mais si, rappelez-vous, elle était entrée dans la Maison des Secrets avec Vivian, son compagnon d’à peine 20 ans, et ils avaient dû cacher le fait qu’ils étaient en couple et se faire passer pour mère et fils… Elle avait à l’époque 43 ans.

On ne reviendra pas sur la « surprise » des autres candidats quand ils avaient découvert, après plusieurs semaines de jeu, que la maman et son enfant n’étaient en fait pas vraiment du même sang et mais étaient plutôt dans l’échange de fluides…

Si depuis, le couple, qui a ensuite participé aux « Anges de la téléréalité » et d’autres programmes de qualité, s’est séparé, les deux ex-tourtereaux ont tout tenté pour rester dans la lumière éphémère du monde de la télé.

Mais comme tout a (heureusement) une fin, certaines ex-gloires de ces programmes se recyclent dans des domaines divers et variés.

Nathalie Andréani, elle, a choisi de vendre depuis plusieurs semaines des photos et vidéos de charme, très hot, sur un site baptisé Onlyfans. Caresses, nudité complète… elle dévoile tout contre quelques dollars et répond même aux demandes de ses fans…

Elle en a fait la promotion sur son compte Twitter, dans une vidéo, qui renvoie vers sa page sur ce site réservé, donc, aux abonnés les plus coquins. Et si les photos et vidéos ne sont disponibles que contre paiements, les commentaires qu’elle laisse pour décrire ses photos et vidéos sont publics.

« Tu as envie de voir la suite ? Envoie un pourboire de 69 $ évidemment cela finit en topless, tu vas fantasmer de voir notre langoureux baiser », écrit-elle en commentaire de l’une de ses vidéos. « Si vous voulez voir cette photo en privé les jambes plus écartées et la poitrine bien visible je l’envoie en privé, elle est à 20 $ », commente-t-elle sur une autre. D’autres contenus sont un peu plus explicites…

Elle n’est pas la seule ex-candidate à s’être lancée dans ce petit business. Claudia, qui avait participé à la saison 9, vend le même type de contenu sur le même site… Et Nathalie s’occupe aussi d’en faire la publicité. Entre ex-candidates de téléréalité, on se serre les coudes !