Impressionnante vidéo lors d’un incendie chez nous: pressé par les flammes, il n’a plus le choix et doit sauter par la fenêtre

Un homme a été grièvement blessé, ce samedi soir, en sautant depuis la fenêtre du premier étage de son habitation à Roulers. Filip Maekelberg, 52 ans, a attendu un maximum de temps mais n’a plus eu le choix et a été forcé de sauter, alors que plusieurs personnes arrivaient avec une couverture qu’ils comptaient tendre dans le but d’amortir sa chute.

Si elle n’a jamais perdu connaissance, la victime a été grièvement blessée et emmenée d’urgence à l’hôpital de Gand. Il n’y avait, heureusement personne d’autre à l’intérieur.

L’incendie s’était déclaré vers 16h30 ce samedi et un énorme dégagement de fumée était visible. De nombreuses personnes se sont mobilisées pour venir en aide à l’habitant, comme le montrent les images disponibles sur le site de VTM.