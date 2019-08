Le rêve de Thomas a tourné au cauchemar: la famille du jeune homme compte poursuivre son projet

Il y a un peu plus d’un mois, Thomas Destailleur, originaire de Lille, s’était envolé pour le Canada. Ce jeune Français de 30 ans comptait passer deux mois et demi dans le Grand Nord pour effectuer « Un long parcours à travers le Nord canadien, qui devait le mener bien au-delà du cercle Arctique ».

Mais l’aventure du jeune nordiste a tourné au drame. Mercredi dernier, son corps sans vie avait été retrouvé sur le Grand Lac des Esclaves, dans le nord du Canada. C’était sa famille qui, sans nouvelle, avait alerté les autorités.

Des recherches avaient été lancées sur place et un avion avait repéré son kayak, renversé. Le jeune homme avait été retrouvé sans vie dans la foulée. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les circonstances de son décès.

Habitué des grands voyages (il avait déjà traversé la Tanzanie, la Mongolie ou encore l’Islande et Cuba), ce jeune kinésithérapeute voulait promouvoir un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Via la page Facebook de son projet « Open Your Wild », il tenait au courant ses proches de son aventure.

Un projet que les proches du jeune homme veulent faire perdurer : « Nous faisons partie d’une génération qui se pose beaucoup de questions sur l’avenir de la planète », a expliqué Pierre, le frère de Thomas, à nos confrères de La Voix du Nord. « Nous sentons qu’il faut faire quelque chose. Thomas a enregistré des vidéos de son voyage, fait beaucoup de photos. Quand nous aurons tout récupéré, nous mettrons en avant son action. Nous voulons continuer à le faire vivre à travers la page Facebook de son projet Open Your Wild. »