Quand Jade a commencé à fréquenter son petit copain, elle ne s’imaginait pas le monstre qu’il était: «Je vais violer ta sœur devant toi» (photos)

Jade, 18 ans, a commencé à découvrir le vrai visage de Zane, 20 ans, après un mois de relation. Il devenait assez violent dans ses paroles, mais la jeune employée d’un McDonald’s local ne pouvait pas rompre avec lui, car il la menaçait de s’en prendre à ses proches si elle le quittait. Ce n’était encore que des paroles, mais la peur s’était installée chez la jeune fille. Une peur qui l’a complètement bloquée.

Jade a compris qu’elle était piégée dans une relation nocive, mais elle ne pouvait rien faire. Tout s’est terminé le jour où Zane l’a frappée violemment et l’a forcée à avoir des relations sexuelles. Si elle n’y consentait pas, il menaçait de violer sa sœur de 10 ans.

La jeune femme a témoigné chez nos confrères anglais du Sun. Elle explique le déroulement de cette relation, de la naissance, des prémices de la violence, jusqu’à la fin.

« Je voyais mon téléphone sonner encore et encore, j’essayais de me calmer en attendant qu’il soit redirigé vers mon répondeur. Je n’avais absolument aucune envie de l’écouter, mais l’inquiétude finissait par l’emporter. ‘Répond à ce putain de téléphone… Je vais te tuer parce que je suis le Diable !’ Un étranger ne devinerait probablement pas que l’homme qui m’appelait était mon petit ami. Mais c’était pourtant le cas de Zane. J’aimerais pouvoir dire que notre relation de quatre mois n’a pas toujours été ainsi. Mais je mentirais si je disais qu’il est tout sauf un monstre » explique-t-elle en préambule.

« Et puis le jour après, il me traitait comme une princesse »

« Nous nous sommes rencontrés au collège, où nous étions tous deux dans la même classe. Zane était le seul mec à ne pas me parler au début, alors, désireuse de me faire des amis, je l’ai abordé et j’ai entamé une conversation avec lui. Et puis les choses se sont passées rapidement, on s’est mis ensemble et j’ai été prise dans une spirale négative. Au début, je pensais que c’était juste un côté protecteur quand il me téléphonait sans arrêt, en voulant savoir exactement avec qui j’étais et ce que je faisais. Mais il se contrôlait encore... Il est alors devenu bien plus effrayant quand je n’ai plus répondu à chacun des appels. Il me laissait des messages vocaux épouvantables, me traitant de tous les noms. Et puis le jour après, il me traitait comme une princesse, comme si je valais tout l’or du monde, comme si j’étais la seule personne sur Terre qui comptait pour lui. »

« Un mois après le début de la relation, j’ai essayé de le quitter, vu ses colères et ses insultes. Mais rien ne pouvait me préparer à la réponse que j’ai obtenue… »

« Si tu me quittes, je m’en prendrai à toi et à ta famille », lui a-t-il dit. « Je me sentais prisonnière, et je suis resté avec lui pour protéger ma mère, ma sœur de 10 ans, et mon frère de 12 ans. Ils sont tout ce que j’ai. »

Un message sur le GSM

Ne sachant en parler à personne, elle a ouvert un compte Instagram secret pour le documenter avec ses témoignages, comme un journal intime. « Je pensais que si quelque chose de terrible m’arrivait, la police aurait une trace de ce qu’il s’était passé. »

« Malgré ça, je suis resté avec lui, le gardant le plus possible à distance en sachant que je courrais un risque ». Un jour, alors qu’ils étaient tous les deux partis en week-end dans une maison de la famille du jeune homme, où ils étaient seuls, le GSM de Zane a sonné. Jade a vu un message défiler sur l’écran du smartphone, d’une autre fille. Elle a compris qu’en plus de toutes les brimades qu’il lui faisait subir, il la trompait.

« J’ai commis l’erreur de le confronter lorsqu’il est rentré dans la pièce ». Il la frappe alors pour la première fois et lorsque Jade lui dit qu’elle ne veut plus vivre ça et qu’elle veut que ça se termine entre eux, sa rage est devenue incontrôlable. « Je te trancherai la gorge si tu me quittes un jour », lui lance-t-il en lui mettant un couteau sous la gorge.

Il a continué à la battre avant de la jeter sur un lit, avant de s’éloigner après avoir fermé la porte de la chambre à clé. Jade a eu le temps de prendre des photos de son visage tuméfié avant qu’il ne revienne. « J’ai une bombe d’essence et je vais l’utiliser pour mettre le feu à la maison de ta mère » lui a-t-il lancé. « Et je vais violer ta sœur devant toi ».

Le viol

« Je me suis figée sous le choc. Avant ce jour, ces menaces n’étaient que des menaces. Je les prenais pour ce qu’elles étaient. Mais là, en quelques heures, tout a changé quand j’ai vu comment son comportement a dégénéré. » Et là, il l’a violée en lui disant qu’elle devait obtempérer, sinon il allait mettre ses menaces à exécution.

Après cet épisode, Jade rentrait à son appartement, blessée, mais tentait de cacher ses plaies, comme si elle voulait cacher la vérité. Elle a ensuite ajouté les photos de ses blessures sur son compte Instagram… Avant de recevoir un message : « Tu as un petit profil secret alors ? Tu es morte, toi et ta famille. » Zane avait découvert son compte secret...

Elle décidait alors d’appeler sa mère et de tout lui raconter. Cette dernière arrivait rapidement chez sa fille, avant Zane qui était lui aussi en route pour mettre ses menaces à exécution. Elles se rendaient alors à la police pour déposer une plainte.

Zane était finalement arrêté puis inculpé. Il passera devant le tribunal le 30 août. Il a été libéré après le versement d’une caution mais il ne peut s’approcher de Jade.

« Quant à moi, mes bleus ont peut-être guéri, mais pas le reste… » dit-elle.