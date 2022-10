Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Derrière Quiévrain et Thulin, dans le haut de la P4D, plusieurs équipes se battent pour accrocher le bon wagon et avoir leur mot à dire jusqu’au terme de la saison. Jemappes B, notamment, aimerait continuer à se mêler aux équipes de tête et l’a encore prouvé en atomisant le Borinage Quaregnon (11-1) ce dimanche. « Nous menions de trois buts à la pause et notre adversaire a ensuite lâché prise en craquant physiquement », commente Medhi Aissaoui, l’attaquant. « Je ne pense pas que cette équipe s’entraîne en semaine, ce qui est par contre notre cas.