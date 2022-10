Des enfants absents, des parents en colère: une école de Quaregnon boycottée suite au départ d’une institutrice, «mon fils est en pleurs»

Une école qui ferme, c’est toujours un peu triste. Une institutrice obligée de partir aussi. Mais de là à ce que les enfants, en larmes, l’implorent à genoux de rester et que les parents organisent une sorte de grève, en refusant d’envoyer leurs enfants en classe suite au changement d’enseignante, il y a de la marge. C’est ce qui se passe à l’école du Rivage, une des écoles communales de Quaregnon.

Elle accueille désormais les élèves et deux institutrices de l’école du Bas-Flénu, qui a dû fermer. Pourquoi l’émotion y atteint-elle ce paroxysme ? « Ma fille en a pleuré jusqu’à se rendre malade. On veut récupérer notre prof ! », témoigne Stéphanie Decroly, une maman d’élève. Et elle n’est pas la seule....