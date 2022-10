La Ville de Bruxelles cherche un occupant temporaire pour l’immeuble Continental

« Grâce à cet appel à manifestation d’intérêt, nous souhaitons revaloriser ce bâtiment patrimonial visible de partout sur le piétonnier et l’ouvrir au public et revaloriser sa valeur. Nous souhaitons voir s’installer des espaces de coworking à destination du monde associatif et pourquoi pas un horeca pour le rez-de-chaussée. En favorisant les occupations temporaires, la Ville de Bruxelles poursuit l’exemple sa politique de lutte contre les immeubles à l’abandon. Les occupations temporaires sont, par ailleurs, une manière directe d’encourager et d’aider le développement de projets citoyens », indique Lydia Mutyebele (PS), échevine de la Régie foncière.