Six instituts de soin des ongles fermés à Bruxelles après une opération de contrôle

Ce samedi 1er octobre, une opération de contrôle s’est déroulée dans plusieurs instituts de soin des ongles bruxellois. À la suite de cette opération, six salons ont été fermés et un septième partiellement. Par ailleurs, 19 personnes ont été arrêtées administrativement. Les établissements étaient en infraction, notamment à la législation du travail, en employant des personnes sans les déclarer.

« Au total, sept entreprises ont été contrôlées. Six salons ont été scellés après le contrôle et un partiellement scellé. Les infractions les plus courantes étaient le travail non déclaré, l’utilisation de produits non-conformes à la législation belge et l’absence d’affichage des prix des services. L’opération a également donné lieu à l’arrestation administrative de 19 personnes », a précisé la police.