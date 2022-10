Ivre, il déclenche une bagarre dans un café de Frameries

Lire aussi expulses-ils-abandonnent-leurs-4-chats-frameries-un-refuge-de-mouscron

L’homme, un trentenaire, aurait ensuite à nouveau tenté de rentrer dans le café afin d’en découdre… « A notre arrivée sur les lieux, les clients nous ont expliqué les faits, souligne la police boraine. Ils avaient tenté d’empêcher l’homme de reprendre le volant mais en vain… » Fort heureusement, grâce à la description du véhicule, l’individu est vite localisé et rattrapé. Il refuse de se soumettre au contrôle police et prend un virage à une vitesse excessive. Il percute alors un véhicule stationné puis termine sa course rue Emile Vandervelde.