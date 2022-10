Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fodé a dignement fêté son 19e anniversaire contre Forest avec un triplé dévastateur. Né un 29 septembre, cet attaquant a choisi les terrains, trois jours après, pour exulter via son talent et permettre à l’ASA Molenbeek de mettre fin à une mini crise de trois rencontres sans succès. Match compliqué, dont le but de la délivrance a été inscrit sur penalty dans les vingt dernières minutes (3-2), ce duel a permis de remettre en lumière Fodé Condé dans son rôle de guide.