Avec, en tête de gondole, Conté et Ungureanu qui ont pesé lourd ce week-end en plantant chacun un triplé. Azor et Maufroy ont quant à eux trouvé la mire à deux reprises alors que Kutlu fut dans tous les bons coups afin d’également s’offrir deux buts. Du côté de Jette, c’est surtout la montée au jeu de Bonsenge qui a retenu l’attention: avec un but et deux assists, il a inversé la tendance.