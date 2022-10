Voici où sont prévus les futurs dépôts de la Stib à Bruxelles: «L’idée générale est d’avoir la meilleure répartition géographique possible»

Au fur et à mesure que la Stib développe son réseau, elle a besoin aussi de trouver de nouveaux sites pour accueillir les dépôts de ses trams et de ses bus. Voici donc l’état actuel de ses projets en la matière, qui se situent à différentes échéances. « L’idée générale est d’avoir la meilleure répartition géographique possible », explique la porte-parole de la Stib Françoise Ledune. « Le prochain dépôt sera en fait l’extension d’un dépôt existant. Il s’agit d’agrandir le dépôt de la rue d’Enghien (Molenbeek). Il sera étendu par l’arrière sur un terrain qui nous appartient et dont les accès existent déjà. Il devrait être réalisé à l’horizon 2025. Dans le même ordre d’idée, on rénove le dépôt de l’avenue du Roi à Saint-Gilles, de manière à ce qu’il puisse accueillir les trams (des séries) 3.000 et 4.000. » Ensuite, la Stib prévoit de créer un dépôt de tram sur le plateau du Heysel. Elle n’a pas encore trouvé de site et il ne sera pas opérationnel avant 2030. Même chose pour le dépôt de bus programmé sur le site de Schaerbeek formation. « Il n’est prévu qu’à long terme, après 2030. »

Le dépôt contesté. - V.Fr.

Enfin, il y a le dépôt de bus Delta à Auderghem. « À long terme, il devrait accueillir plus de véhicules. Mais, pour cela, il faudra des terrains pour qu’on puisse l’agrandir et ce n’est pas encore acquis. C’est donc un projet à long terme. » Et puis, tous les dépôts seront progressivement destinés à accueillir les bus électriques. « Le dépôt Marly peut déjà accueillir les bus électriques. Ce sera ensuite le cas du dépôt Petite-Île (Anderlecht) et ce sera un jour le cas aussi pour le dépôt Delta, mais pas à court terme. »

Yves Rouyet. - E.G. Et ces futurs dépôts ne serviront en rien à déplacer l’un ou l’autre dépôt actuel, même décrié par les riverains. Comme l’a encore récemment précisé l’échevin ixellois de la Mobilité Yves Rouyet au récent conseil communal. Une délocalisation ? Kathrine Jacobs. - D.R. Interpellé une nouvelle fois par Kathrine Jacobs (Objectif XL) sur un éventuel déplacement du dépôt de tram situé avenue de l’Hippodrome, l’édile Ecolo a été très clair. « Idéalement situé et directement connecté à la moyenne ceinture (pour les lignes de tram 7, 8, 25), il est le deuxième plus grand dépôt de tram de la Région. Aujourd’hui, la localisation du dépôt, enserré dans un quartier dense pose des problèmes. C’est pourquoi la commune a plusieurs fois demandé à la Région et la Stib d’étudier la possibilité d’une délocalisation totale ou partielle. » Lire aussi text=il_20est_20prioritaire_20de_20d_C3_A9m_C3_A9nager,de_20groupe_20de_20l' (2) « Ça ne s’improvise pas » Mais il n’en sera rien, d’autant que la flotte de trams s’agrandit. « Un nouveau dépôt ne s’improvise pas, on peut compter minimum 10 ans entre la décision et l’inauguration. En outre, les espaces adéquats en Région bruxelloise sont de plus en plus rares. Les meilleurs espaces seraient d’anciennes gares de formation comme Schaerbeek Formation, par exemple, car plats, larges et bien reliés au réseau. Fort de cette information, il serait illusoire de penser que le dépôt de l’avenue de l’Hippodrome déménagera à court terme. Même si Ixelles est toujours demandeuse d’un déménagement, nous sommes réalistes et devons travailler en parallèle à mieux intégrer le dépôt dans son voisinage. »