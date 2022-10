Affaire De Herde à Schaerbeek pour attentat à la pudeur et sexisme: pas de changement de la Nouvelle Loi Communale

Depuis mai, Schaerbeek est secouée par une affaire de mœurs. L’échevin Michel De Herde (DéFI) est l’objet d’une plainte au pénal, sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) l’accuse de sexisme et d’attentat à la pudeur. Si l’édile amarante a pris quelques jours de congé, il a toujours clamé son innocence et refuse de faire un pas de côté.

La députée Hilde Sabbe (one.brussels) a interpellé le ministre Bernard Clerfayt (DéFI) en charge des Pouvoirs locaux en commission sur une modification de la Nouvelle Loi Communale. En effet, actuellement, un échevin ne peut être « virer » car il est élu par le peuple et ses compétences sont attribuées par le conseil communal.

« Un seul signalement »

« Nous ne sommes pour l’instant qu’en présence d’un signalement. Il n’y a aucun élément externe, objectif, qui pourrait justifier une adaptation de la législation communale », a répondu le ministre.

La bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) a pris des mesures organisationnelles au sein du collège dans le cadre très limité de ses fonctions : les deux échevins ont été séparés pour ne plus siéger l’un à côté de l’autre et une « analyse des risques d’une situation de travail spécifique » est également menée par Cohesio dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail.

Pas de suspension

« En l’absence d’autres éléments externes, tels que par exemple un rapport de police sur un comportement indigne de la fonction de la part de l’intéressé, qui pourraient justifier sa suspension, le collège, dans le cadre de la législation actuelle, ne peut pas aller plus loin », a précisé Bernard Clerfayt qui est également bourgmestre en titre à la Cité des Ânes. « La plaignante souhaiterait que la bourgmestre adopte des mesures que la loi ne lui confère pas, pas plus qu’au collège ni au conseil communal, et ne pourrait pas leur conférer au risque de violer la présomption d’innocence. Enfin, les faits dénoncés relevant du champ pénal, les éventuelles sanctions ne pourraient être que de nature pénale, et non pas politique en l’absence de violation de la Nouvelle loi communale. »

Une autre victime aurait porté plainte pour « tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol ». Le parquet n’a toujours pas confirmé ni infirmé cette information.