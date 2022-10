Crise énergétique à Saint-Josse: télétravail obligatoire le vendredi pour la commune

« Vu le contexte, il n’y a pas de petites économies. Nous devons rationner et rationaliser nos dépenses énergétiques. Si nous n’agissons pas pour arrêter l’hémorragie, les finances communales, déjà exsangues après le Covid, seront dans le rouge et nous voulons éviter ce scénario. Nous envisageons une série de mesures et les premières concernent l’obligation de prendre l’un des jours de télétravail le vendredi à partir du 14 octobre. Cette fermeture des bâtiments pendant trois jours devrait permettre une économie estimée à 20 %. Nous fermerons également les salles de réunion. Ce ne sont pas des mesures agréables et d’autres suivront encore si le contexte ne s’améliore pas. Malheureusement, nous n’avons pas le choix car nous tenons à préserver l’emploi de notre personnel et une fiscalité juste pour la population », commentent le bourgmestre Emir Kir et l’échevin Mohammed Jabour (PS) en charge du Développement durable et de la Transition énergétique.