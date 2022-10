Le Parlement bruxellois va abattre 6 chênes pour rénover sa galerie

Cet été, des travaux de rénovation ont été entamés rue du Lombard à Bruxelles, dans la galerie qui relie les bâtiments principaux du Parlement bruxellois et du Parlement francophone bruxellois. Cette galerie, construite il y a un siècle, avait été convertie en centre d’accueil et d’information. Mais de graves problèmes d’humidité ont obligé à fermer le centre.

Le Bureau du Parlement a décidé d’entreprendre les travaux nécessaires pour la rénovation et l’assainissement du site. Les services concernés d’Urban.brussels ont été impliqués car la galerie, l’ancien palais provincial et le jardin sont classés comme monuments.

6 peupliers en 2005

Six chênes qui ont remplacé six peupliers en 2005 devront être abattus pour ce faire. La première phase préparatoire des travaux a montré qu’il était impossible d’épargner les arbres pendant les travaux. « Il a malheureusement fallu constater que les arbres étaient trop proches pour permettre la réalisation des travaux et que les racines causeraient de toute façon de nouveaux dégâts. Les experts ayant par ailleurs jugé qu’il n’était pas possible de déplacer temporairement les arbres vu leur taille, le Bureau a autorisé leur abattage », indique le Parlement bruxellois.