Numbeo est une banque de données rassemblant des informations sur les villes et pays du monde. La base de données est directement alimentée par les utilisateurs du monde entier. En fait, ce sont les habitants des villes qui attribuent les notes selon leur perception, leur ressenti et donnent une note moyenne. Parmi les nombreuses informations que l’on peut y trouver, il y a l’indice de criminalité de plusieurs villes et pays dans le monde. Pour la Ville de Mons, 27 personnes se sont exprimées pour le moment.

En Belgique, la ville la plus sûre, d’après ses habitants, est Gand avec un indice de criminalité de 26,24. La ville la moins sûre est Liège avec une note de 60,28. Mons se classe entre les deux avec un indice 51,15 légèrement au-dessus de l’indice belge à 48,55.

Du bon et du modéré

Les Montois craignent en priorité le vandalisme ou encore le vol dans les voitures...