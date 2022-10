1.000 kg de croquettes et des centaines de dons pour des refuges à Bruxelles

Depuis plusieurs années déjà, la Commune d’Anderlecht et la Ville de Bruxelles offrent un soutien financier aux refuges qui prennent soin des animaux sur leurs territoires. Les conséquences de la crise du coronavirus de ces deux dernières années et de la crise énergétique se font et se feront encore ressentir au cœur des structures dévouées au bien-être animal. Cette campagne d’appel aux dons était donc un moyen idéal de faciliter la vie à ces structures. D.R.

Les dons récoltés se composent de 500 kg de croquettes pour chien, 200 kg de croquettes pour chat, plusieurs centaines de kilos de graines ou de nourriture en boîte, ainsi que de dizaines de dons matériels (cages, sacs de transport, paniers, jouets,…)

« Je suis extrêmement fière de découvrir l’ampleur de la mobilisation des anderlechtois·es et des Bruxelloiss afin de soutenir leurs refuges. Grâce à ces dizaines de dons privés, nous pouvons encore mieux soutenir soutenir toutes et tous l’excellent travail que ces structures mènent pour le bien-être animal », se réjouit Zoubida Jellab, échevine du bien-être animal de la Ville de Bruxelles. « Cela montre également qu’en unissant nos forces, nous pouvons aller plus loin, et nous donnons déjà rendez-vous à Anderlecht et, pourquoi pas, à d’autres l’an prochain. »

« Un grand succès » « Cette 1re collaboration concrète entre Anderlecht et Bruxelles-Ville est un grand succès. Récolter un peu plus d’une tonne de nourriture est un exploit auquel ont participé de nombreux citoyens d’Anderlecht et de la Ville de Bruxelles, » insiste Nadia Kammachi, échevine du Bien-être animal d’Anderlecht. « Ces dons vont permettre à nos refuges de faire encore mieux face aux diverses crises que notre société rencontre, et dont nos animaux sont souvent des victimes collatérales. »