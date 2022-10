Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quatre victoires pour cinq défaites, c’est le bilan de Lilou Massart lors du top-10 européen qui s’est déroulé le week-end dernier à Tours, en France. Un bilan plus que positif puisque la Tertroise, désormais 5e joueuse belge, a terminé à la sixième place. « Et elle était tête de série numéro 6 donc elle est à sa place », confirme Sébastien Massart, son papa et son coach. « Ce furent trois jours éprouvants où elle a disputé neuf matches en quatre sets gagnants contre les neuf autres meilleures joueuses européennes.