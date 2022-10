Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La saison sur nos routes commencera avec le traditionnel Grand Prix Samyn (1.1) et le Samyn des Dames (1.1) le 28 février, deux jours après le week-end d’ouverture en Flandre. Le premier changement vient du Grand Prix Criquielion qui aura lieu le 4 mars et, surtout, qui passera en classe 1.1. C’est donc un peloton professionnel qui, pour la première fois, rendra hommage au regretté champion d’Acren. Le parcours de la course, dont l’édition 2022 s’était déroulée à Lessines, sera communiqué au début novembre par les organisateurs d’Entente cycliste acrenoise.