Anderlecht prévoit d’augmenter des frais scolaires

Le conseiller communal a calculé une augmentation de près de 90 euros par an pour un seul enfant. « On ne parle pas de quelques euros symboliques. L’augmentation la plus importante et qui va faire le plus mal est certainement les repas chauds du midi. La conséquence est que beaucoup d’enfants vont être privés d’un repas chaud parce que les parents ne savent plus supporter l’addition ou ne profiterons plus d’activités le mercredi après-midi », estime le conseiller communal qui affirme que pour les parents de plusieurs enfants, l’addition double ou triple.