C’est une Union en pleine confiance qui s’envolera ce mercredi pour le Portugal. Un pays qui rappelle de bons souvenirs à Jean-Thierry Lazare, le milieu de terrain saint-gillois, qui y avait retrouvé la joie de jouer il y a deux saisons, juste avant d’arriver à l’USG. Car il se trouvait alors dans une impasse du côté du Sporting de Charleroi.

Jean-Thierry Lazare, comment vous êtes-vous retrouvé à Estoril Praia, qui évoluait alors en D2 portugaise, en octobre 2020 ?

J’avais commencé la saison à Charleroi. J’ai malheureusement perdu mon père et j’ai dû rentrer en Côte d’Ivoire la première quinzaine de septembre pour les funérailles. À mon retour, j’ai été testé positif au Covid, ce qui m’a fait perdre deux nouvelles semaines. On était déjà fin septembre. Moi, je voulais rester à Charleroi, mais la direction zébrée, elle, voulait que je parte. Et j’ai donc signé en prêt à Estoril qui s’intéressait à moi depuis un petit temps déjà.

Vous n’avez pas beaucoup joué lors de vos premiers mois au Portugal.

En fait, je manquais de rythme. Mon dernier match remontait à l’époque d’Eupen (NDLR : le 25 janvier 2020). Je devais reprendre le niveau progressivement.