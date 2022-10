C’est officiel: Leonidas quitte Anderlecht pour s’installer en Brabant wallon

Si l’achat d’un nouveau bâtiment date d’il y a trois ans, des bruits de couloirs entendus en juin dernier indiquaient qu’un prochain déménagement allait survenir dans les prochains mois. L’usine Leonidas, située au boulevard Gaindor à Anderlecht, commence à prendre de l’âge et le groupe se penchait de plus en plus vers un rafraîchissement de ses structures de production, ce qui l’a poussé à se délocaliser hors de Bruxelles.

Les rumeurs qui annonçaient le déménagement de l’usine Leonidas à Nivelles étaient donc bien fondées. Le fabricant de chocolat, qui dispose de plus de 1.300 points de vente dans 40 pays du monde, va bel et bien poser ses valises en terres aclotes.

« L’usine d’Anderlecht a trente ans : en principe, nous pouvons y développer notre capacité de production, mais il devient de plus en plus difficile, en tant que société de production, de continuer à travailler dans cet environnement densément bâti », expliquait à l’époque Philippe de Selliers, le PDG du groupe.

Tout rassembler

L’objectif sera donc de regrouper sur un seul et même site (sur un terrain de trois hectares dans le zoning nord) les unités de production et bureaux, avec l’entrepôt et le pôle logistique. Ainsi, l’ensemble des activités du groupe se trouverait dans un seul et même endroit, alors que ce n’était pas le cas auparavant.