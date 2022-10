Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi soir, Anderlecht et West Ham s’affronteront pour la deuxième fois de leur histoire en Coupe d’Europe. La première, c’était en… finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe le 5 mai 1976 au Heysel. Ce soir-là, le Sporting avait décroché la lune en gagnant le premier de ses trois succès continentaux (NDLR : Coupe des vainqueurs de Coupe en 1978 et Coupe UEFA en 1983 sans oublier deux Supercoupe d’Europe en 76 et 78). Un petit club belge avait terrassé un ogre anglais. Ce serait le cas aujourd’hui. Mais le monde était bien différent au cœur des années septante.