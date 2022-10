Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La députée bruxelloise Véronique Lefrancq a décidé de quitter Les Engagés et de siéger comme indépendante. « C’est le fruit d’une longue réflexion qui m’a pris tout l’été. Il faut avoir le courage de changer et d’être en phase avec ses valeurs. Cela a été un moment de vérité vis-à-vis de moi-même et de ma conscience. Je ne veux surtout pas oublier pourquoi je me suis un jour lancée en politique. Je vais donc continuer mon travail politique comme députée au parlement bruxellois en tant qu’indépendant », explique Véronique Lefrancq qui est également échevine à Koekelberg.