Affaire de mœurs à Schaerbeek: l’échevin Michel De Herde (DéFI) porte plainte pour harcèlement contre X

La tempête n’est pas près de se calmer à la Cité des Ânes. Nouvel épisode dans cette affaire de mœurs qui implique l’échevine Shihame Haddioui (Ecolo) et l’échevin Michel De Herde (DéFI). Ce dernier fait l’objet d’une plainte au pénal pour attentat à la pudeur et sexisme. Depuis le début, l’élu amarante nie les faits et continue à exercer ses fonctions. Une situation qui ne semble pas plaire à certains car une campagne d’affichage réclame la démission de l’échevin.

« Le collage a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi. Je l’ai remarquée en me rendant à la séance du collège à 9h. Mon avocate m’a recommandé de porter plainte contre X pour harcèlement, ce que j’ai fait début d’après-midi ce mardi », nous indique Michel De Herde en confirmant une information de la RTBF.

Les affiches sont collées place Colignon, place Pogge et rue Royale Sainte-Marie, pas loin du domicile de l’édile. Ce dernier soupçonne la collective Les Sous-Entendu.e.s et Sihame Haddioui d’être à l’origine de l’action. Pour rappel, une autre victime aurait porté plainte pour « tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol ». Le parquet n’a toujours pas confirmé ni infirmé cette information. De son côté, Michel De Herde nous assure qu’il n’a toujours pas été convoqué tant pour la première plainte que pour la non-confirmée deuxième.

L’échevin a pris quelques jours de repos, jusqu’à vendredi inclu, éprouvé psychologiquement et émotionnellement par ce dossier. Mais il continue à siéger. « Mercredi, mon médecin aura les résultats des examens qu’il a demandés. Je continuerai à siéger dans les assemblées où j’ai été élu avec son aval », ajoute-t-il.

Si elle partage le fond du message, Sihame Haddioui condamne fermement toute forme de harcèlement. « Nous méritons mieux que la présence d’un échevin visé par deux plaintes (dont une qui cocncerne une personne mineure) », réagit l’élue écologiste. Quant aux suspiscions de Michel De Herde à son encontre, elle les trouves « stupides » : « Il lui est impossible de comprendre et de concevoir que des inconnues puissent avoir des combats communs : celui de l’éradication des violences des genres, particulièrement dans le monde politique. Je continuerai à défendre l’idée que le pénal n’exmepte pas les partis politiques de prendre des mesures. Ce qu’on appelle l’éthique en politique », conclut Sihame Haddioui. « L’histoire retiendra ceux qui n’ont rien fait. Je n’en fait pas partie, je continuerai à me battre avec ferveur et détermination. »