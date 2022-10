Cyclistes et piétons traverseront désormais le canal de Bruxelles via le pont Suzan Daniel

Le pont Suzan Daniel a été officiellement inauguré mardi, annonce Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, dans un communiqué. Cyclistes, piétons et transports publics peuvent dès à présent emprunter un itinéraire plus court et plus agréable pour traverser le canal de Bruxelles et relier le boulevard Simon Bolivar à l’avenue du Port et la rue Picard.

Les structures métalliques du pont, pesant 1.200 tonnes, ont été créées dans un atelier à Gand, spécialisé dans la construction métallique, puis acheminées par péniche. La structure métallique de la partie cyclo-piétonne a quant à elle été construite en atelier près de Courtrai.