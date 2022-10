Numérisation des procédures urbanistiques à Bruxelles avec MyPermit: «800 demandes de permis d’urbanisme introduites par an»

Après un an de test avec les demandes d’autorités publiques pour les permis d’urbanisme au niveau régional, les outils développés par urban.brussels et le CIRB sont prêts pour un nouveau cap. Une nouvelle ère s’ouvrira dès ce mercredi 5 octobre à Bruxelles puisque toutes les demandes de permis d’urbanisme au niveau régional pourront être introduites numériquement sur MyPermit, la plateforme conçue à cet effet.

« En moyenne, 800 demandes de permis d’urbanisme sont introduites chaque année auprès d’urban.brussels. Elles pourront désormais l’être directement via la plateforme MyPermit. C’est une avancée réelle qui va permettre de réduire les délais et d’augmenter l’efficacité comme nous nous y étions engagés », déclare Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.