Baisse importante du loyer pour les 376 ménages des logements communaux à Saint-Josse

« Nous sommes heureux de cette initiative visant à unir les forces vers un même objectif : permettre aux habitants de trouver un logement décent à un prix décent. Avec ce protocole, nous avons un cadre d’actions et des domaines prioritaires où nous pouvons agir de manière efficace et concertée sur les hébergements touristiques illégaux, les biens inoccupés, la socialisation des loyers… De ce fait, nous permettons aux habitants de se loger de manière abordable à l’heure où l’inflation semble incontrôlable », déclare le bourgmestre Emir Kir.

Dans un second temps, c’est l’ensemble des locataires qui bénéficiera de la socialisation des loyers, qu’ils soient inscrits ou non sur une liste d’attente pour un logement social. « Sur le terrain, les difficultés sont réelles et ne font que s’accroître. De plus en plus de personnes perdent pied et le CPAS est souvent le dernier filet pour un public qui se paupérise », conclut Luc Frémal (PS), président du CPAS.