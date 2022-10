Grève sur le rail ce mercredi: des perturbations prévues à Mons-Borinage, voici tous les détails

« Le front commun syndical des cheminots déplore l’absence de décision concrète de la part du gouvernement sur la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel et quant à la définition d’une trajectoire budgétaire permettant de concrétiser les ambitions qu’il a définies », indiquent la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dans un communiqué commun.

Pour les syndicats, « cet engagement est insuffisant » et aucun signal positif n’est envoyé vers les cheminots, c’est pourquoi la grève de ce mercredi est confirmée.