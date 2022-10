Une nouvelle aile et une cour de récréation «rooftop» pour l’école Oscar Bossaert à Koekelberg

Après 2 ans de travaux, les 145 élèves de maternelle et 250 élèves de primaire bénéficient depuis cette rentrée scolaire d’une école répondant à tous les impératifs de sécurité et de qualité d’aménagement, d’un lieu accessible PMR grâce à l’installation d’un ascenseur, de nouveaux locaux, de nouvelles toitures limitant les pertes d’énergie, d’une cour de récréation agréable et arborée mais aussi d’un véritable rooftop !

Cette rénovation pour un montant de plus de 5 millions dont plus de € 4 millions subsidiés par le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales et à peu près un million d’euros à charge de la commune, a permis de transformer en profondeur l’aménagement de cette école communale fondée en 1961.