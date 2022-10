«Si j’étais elle» par Rakiya The Artist: venez découvrir un spectacle de danse 100% dédié aux femmes à Colfontaine

Dans cette chorégraphe, Rakiya The Artist nous livre sa vision des conditions des femmes et sa propre expérience en tant que mère, épouse, fille de… et d’artiste entrepreneur au féminin.

Aujourd’hui la société en parle souvent, peut-être trop ou avec une certaine lassitude et fatalité acidulée. Mais qu’en est-il concrètement ? Sur-érotisation du corps, surmenage, harcèlement physique et mental constant, réflexes d’appartenances, et vieilles croyances ancrées. La liberté de la femme serait-elle une illusion ?